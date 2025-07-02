البستاني: كل التقدير لشركة طيران الشرق الأوسط التي تبقي الأرزة مرفوعة

كتب النائب عبر حسابه على منصة "إكس":

كل التقدير لشركة طيران الشرق الأوسط MEA التي تبقي الارزة مرفوعة في الأعالي ولتفاني ادارتها وموظفيها في خدمة اللبنانيين في أقسى الظروف التي مرت على خلال الحرب في ال 2024.



امّا بموضوع اسعار التذاكر في موسم الذروة High Season فنطلب من الشركة وضع سقف لسعر التذاكر لا يمكن تجاوزه فمثلاً تحديد سقف التذكرة باريس باريس ( درجة سياحية ) ب900 ودبي بيروت دبي ب 650 دولار الخ الخ.



نحن نعلم ان هكذا تدبير معاكس لحركة السوق market dynamics انما هذا واجب لتمكين المغتربين وعائلاتهم من زيارة لبنان.



نتمنّى ان يسري هذا التدبير حتى انشاء شركة low cost محلية وعندها يصبح عند المواطنين الخيار .



امّا بموضوع فتح الأجواء لشركات عالمية اخرى، فلا عواقب لذلك لأنها تأمنت بفضل قانون المنافسة الذي اقرّ في ، على ان تكون الطائرات التابعة للشركات الجديدة مطابقة للمواصفات العالمية للسلامة.