توقيف صاحب مصرف لبناني.. وهذه تهمه!

أفادت معلومات الجديد ان التمييزي القاضي رئيس مجلس ادارة بنك الاعتماد المصرفي ومستشاره رالف صياد على ذمة التحقيق بتهم سرقة أموال تعود للمودعين، وتزوير مستندات كانت أرسلت إلى في .

وخلال التحقيق مع خليفة حول تزوير كشوفات حسابات لصالح عمليات قام بها للاستفادة بمبالغ مالية كبيرة وتحويلها من حسابات المودعين إلى حسابه الشخصي، اعترف خليفة بعد مواجهته بالمستندات والوثائق بانه هناك اخطاء حصلت في المصرف لا يتحمل مسؤوليتها، في حين قدم القاأفادت معلومات الجديد ان التمييزي القاضي رئيس مجلس ادارة بنك الاعتماد المصرفي ومستشاره رالف صياد على ذمة التحقيق بتهم سرقة أموال تعود للمودعين، وتزوير مستندات كانت أرسلت إلى في . وخلال التحقيق مع خليفة حول تزوير كشوفات حسابات لصالح عمليات قام بها للاستفادة بمبالغ مالية كبيرة وتحويلها من حسابات المودعين إلى حسابه الشخصي، اعترف خليفة بعد مواجهته بالمستندات والوثائق بانه هناك اخطاء حصلت في المصرف لا يتحمل مسؤوليتها، في حين قدم القاضي لخليفة وثيقة تثبت انه هو من طلب من مستشاره رالف صياد تحويل الأموال إلى حساباته الشخصية.ضي لخليفة وثيقة تثبت انه هو من طلب من مستشاره رالف صياد تحويل الأموال إلى حساباته الشخصية.