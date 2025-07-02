سلسلة لقاءات لرئيس مجلس الوزراء.. سلام تبلّغ من سفير البحرين عزم بلاده إعادة فتح سفارتها

استقبل رئيس الدكتور بعد ظهر في السرايا سفير مملكة البحرين الجديد في والمقيم في وحيد مبارك سيار.

وخلال اللقاء، أبلغ البحريني ان "بلاده تستعد لإعادة فتح سفارتها في وتعيين سفير مقيم في القريب العاجل، مؤكّدًا وقوف البحرين إلى جانب في مرحلة التعافي وإعادة بناء مؤسسات الدولة".

من جهته، جدّد سلام شكره ل"مملكة البحرين على حسن الاستقبال والضيافة خلال الزيارة الطارئة التي قام بها الأسبوع الماضي"، مؤكّدًا حرصه على "تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين"، معربًا عن "ارتياحه لعودة لبنان الى موقعه الطبيعي بين اشقائه العرب".

واستقبل الرئيس سلام القائم بأعمال في لبنان ، يرافقه وزير الخارجية الإماراتي إلى عمر شحادة.

وتم خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون، وفرص الاستثمار، ودعم لبنان في عدد من المجالات.

واستقبل الرئيس سلام النائبين وحسن ، حيث جرى البحث في ملف إعادة الإعمار.

والتقى رئيس الحكومة رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط (MEA) ، الذي قدّم عرضًا حول أوضاع الشركة وخططها المستقبلية، بما في ذلك مشروع إطلاق شركة طيران منخفضة الكلفة.