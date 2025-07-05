بالفيديو: زحمة سير تتحول إلى "حفلة دبكة"!

وصل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى العاصمة السورية دمشق، على رأس وفدٍ ديني يضمّ عدداً من مُفتي المناطق والمشايخ. وسيلتقي المفتي دريان الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الأوقاف السورية محمد أبو الخير شكري، إضافة إلى مفتي سوريا العام الشيخ أسامة الرّفاعي.

وفور وصوله صباحاً إلى معبر جديدة يابوس الحدودي، كان في استقباله في قاعة الشرف، معاون وزير الاوقاف السورية المدير العام سامر بيرقدار ومدير العلاقات العامة في الأوقاف أحمد حلاق.