مراسل الجديد: مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة في شقرا

وصل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى العاصمة السورية دمشق، على رأس وفدٍ ديني يضمّ عدداً من مُفتي المناطق والمشايخ. وسيلتقي المفتي دريان الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الأوقاف السورية محمد أبو الخير شكري، إضافة إلى مفتي سوريا العام الشيخ أسامة الرّفاعي.وفور وصوله صباحاً إلى معبر جديدة يابوس الحدودي، كان في استقباله في قاعة الشرف، معاون وزير الاوقاف السورية المدير العام سامر بيرقدار ومدير العلاقات العامة في الأوقاف أحمد حلاق.
نشر المبعوث الأميركي، توم برّاك عبر حسابه على منصة "إكس"، "يستيقظ أمل لبنان! الفرصة سانحة الآن. إنها لحظة تاريخية لتجاوز الطائفية المتوترة في الماضي، وتحقيق وعد لبنان الحقيقي بأمل "بلد واحد، شعب واحد، جيش واحد". وكما دأب رئيس الولايات المتحدة على مشاركة العالم: "لبنان مكان عظيم، بشعب عظيم. فلنجعل لبنان عظيمًا من جديد".