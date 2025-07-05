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محليات

الرئيس عون: استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس واعتداءاته المتكررة وعدم الإفراج عن الأسرى يُصعّب على الدولة بسط سلطتها الكاملة

2025-07-05 | 12:11
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الرئيس عون: استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس واعتداءاته المتكررة وعدم الإفراج عن الأسرى يُصعّب على الدولة بسط سلطتها الكاملة
الرئيس عون: استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس واعتداءاته المتكررة وعدم الإفراج عن الأسرى يُصعّب على الدولة بسط سلطتها الكاملة

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الرئيس عون: استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس واعتداءاته المتكررة وعدم الإفراج عن الأسرى يُصعّب على الدولة بسط سلطتها الكاملة

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