النائب حسن مراد خلال وضع حجر أساس مجمّع البقاع الإسلامي: البقاع سئم من الإهمال المتواصل طوال سنوات ونضع اليوم أساس هذا المجمّع الذي سيكون مساحة للعلم

رعى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام حفل وضع حجر الأساس للمجمع الإسلامي في البقاع الأوسط، بحضور مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، ووزراء ونواب وسفراء وشخصيات وطنية ودينية.
أكد النائب حسن مراد أن البقاع عانى من الإهمال المستمر طوال السنوات الماضية، مشددًا على أن اليوم نضع حجر الأساس لهذا المجمّع الذي سيكون مساحة للعلم واللقاء والعمل الصالح.وأضاف مراد: "أهل البقاع ينهضون رغم الحروب، ويعمّرون حيث يهدم الآخرون. وبعد العدوان الأخير، يجب أن نركز على إعادة البناء، وخيارنا الأساسي هو الدولة والمؤسسات."وفي ختام تصريحاته، أشار مراد إلى أن لبنان يرزح تحت وطأة الأزمات الاقتصادية والسياسية، مؤكدًا أن التعاون مع الرئيسين عون وسلام هو السبيل لإعادة بناء الوطن والنهوض به.
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العام البلاغ التالي: "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليات سرقة بطريقة احتيالية في منطقة الضاحية الجنوبية ومحيطها مستخدما دراجة آلية دون لوحات.