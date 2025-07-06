النائب حسن مراد يطلق مواقف لافتة: البقاع سئم من الإهمال

أكد النائب أن عانى من الإهمال المستمر طوال السنوات الماضية، مشددًا على أن نضع حجر الأساس لهذا المجمّع الذي سيكون مساحة للعلم واللقاء والعمل الصالح.



وأضاف مراد: "أهل البقاع ينهضون رغم الحروب، ويعمّرون حيث يهدم الآخرون. وبعد العدوان الأخير، يجب أن نركز على إعادة البناء، وخيارنا الأساسي هو الدولة والمؤسسات."



وفي ختام تصريحاته، أشار مراد إلى أن يرزح تحت وطأة الأزمات الاقتصادية والسياسية، مؤكدًا أن التعاون مع الرئيسين عون وسلام هو السبيل لإعادة بناء والنهوض به.

