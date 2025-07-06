النائب حسن مراد يطلق مواقف لافتة: البقاع سئم من الإهمال

رعى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام حفل وضع حجر الأساس للمجمع الإسلامي في البقاع الأوسط، بحضور مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، ووزراء ونواب وسفراء وشخصيات وطنية ودينية.
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العام البلاغ التالي: "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليات سرقة بطريقة احتيالية في منطقة الضاحية الجنوبية ومحيطها مستخدما دراجة آلية دون لوحات.
كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على منصة "اكس": "شيخ نعيم، repeat after me، الحرب والسلم شغل كل الشعب اللبناني من خلال دولته. وبسّ".