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محليات

سلام: أكدت لباراك أن الخطوات يجب أن تكون متلازمة بين انسحاب إسرائيل وحصر السلاح

2025-07-07 | 09:51
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سلام: أكدت لباراك أن الخطوات يجب أن تكون متلازمة بين انسحاب إسرائيل وحصر السلاح
سلام: أكدت لباراك أن الخطوات يجب أن تكون متلازمة بين انسحاب إسرائيل وحصر السلاح

أكد رئيس الحكومة، نواف سلام، من السراي الحكومي التزام الحكومة اللبنانية بالبيان الوزاري، مشدداً على ضرورة الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية، ووقف الأعمال العدائية، والبدء بإعادة الإعمار.

وفي رده على سؤال حول كيفية سحب سلاح حزب الله، قال سلام: "معلوماتي أن الشيخ نعيم قاسم ملتزم باتفاق الطائف وبوقف الأعمال العدائية، وهو أكد على التزام البيان الوزاري".

وأضاف: "الخطوات يجب أن تكون متلازمة بين انسحاب إسرائيل وحصر السلاح، وبحثُنا مع برّاك ينطلق من المسلمات اللبنانية المؤكدة في البيان الوزاري".

وأوضح سلام أن المبعوث الأميركي برّاك "حمّال سلسلة أفكار للانسحاب الإسرائيلي، وللعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وقد سلّمه فخامة رئيس الجمهورية لائحة ملاحظات".

وتابع: "ما من أي ترويكا ولا غيرها في ما خص آلية التفاوض مع المبعوث الأميركي، لا أحد يزايد علينا في هذا الصدد، ونحن نعرف تماماً أن القرار يُتخذ في مجلس الوزراء".

وفي ما خص الضمانات، قال سلام: "حزب الله جزء لا يتجزأ من الدولة اللبنانية ونوابه صوّتوا على البيان الوزاري، أما الدرون والاعتداءات في الجنوب والبقاع فمستنكرة من الجميع، ونسعى لتجنيد الدعم الديبلوماسي العربي والدولي لوقف الاعتداءات".

كما أعلن سلام أن "لبنان طلب إحياء لجنة تنسيق وقف الأعمال العدائية وتطبيق القرار 1701"، مشيراً إلى أنه "سيتم درس الملاحظات التي تقدمنا بها، وسيعودون إلينا بالردّ".

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