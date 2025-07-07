سلام: أكدت لباراك أن الخطوات يجب أن تكون متلازمة بين انسحاب إسرائيل وحصر السلاح

وفي رده على سؤال حول كيفية سحب سلاح ، قال سلام: "معلوماتي أن الشيخ ملتزم باتفاق الطائف وبوقف الأعمال العدائية، وهو أكد على التزام البيان الوزاري".

وأضاف: "الخطوات يجب أن تكون متلازمة بين انسحاب إسرائيل وحصر السلاح، وبحثُنا مع برّاك ينطلق من المسلمات اللبنانية المؤكدة في البيان الوزاري".

وأوضح سلام أن المبعوث الأميركي برّاك "حمّال سلسلة أفكار للانسحاب الإسرائيلي، وللعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وقد سلّمه فخامة رئيس الجمهورية لائحة ملاحظات".

وتابع: "ما من أي ترويكا ولا غيرها في ما خص آلية التفاوض مع المبعوث الأميركي، لا أحد يزايد علينا في هذا الصدد، ونحن نعرف تماماً أن القرار يُتخذ في ".

وفي ما خص الضمانات، قال سلام: "حزب جزء لا يتجزأ من ونوابه صوّتوا على البيان الوزاري، أما الدرون والاعتداءات في الجنوب والبقاع فمستنكرة من الجميع، ونسعى لتجنيد الدعم الديبلوماسي والدولي لوقف الاعتداءات".

كما أعلن سلام أن " طلب إحياء لجنة تنسيق وقف الأعمال العدائية وتطبيق القرار 1701"، مشيراً إلى أنه "سيتم درس الملاحظات التي تقدمنا بها، وسيعودون إلينا بالردّ".