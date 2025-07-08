طقس صيفي.. ماذا عن الأيام المقبلة؟

اليكم تفاصيل طقس اليوم
والايام المقبلة:
الثلاثاء:
- الحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر
-الجو: قليل السحب وضباب خفيف
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٥٠ و ٨٥٪
- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س تنشط جبلاً وشرقًا
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٨ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الى متوسط الموج (٨٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٨
الاربعاء: حار قليلاً وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٥ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط جبلاً وشرقا
الخميس: حار قليلاً وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط جبلاً وشرقا.