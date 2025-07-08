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محليات

طقس صيفي.. ماذا عن الأيام المقبلة؟

2025-07-08 | 02:52
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طقس صيفي.. ماذا عن الأيام المقبلة؟
طقس صيفي.. ماذا عن الأيام المقبلة؟

يسيطر على لبنان طقس صيفي معتاد، مع استقرار نسبيّ بدرجات الحرارة التي تتمحور حول عتبة الثلاثين درجة، فيما تنشط الرياح جبلاً وفي الداخل.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الثلاثاء:
- الحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر 
-الجو: قليل السحب وضباب خفيف 
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٥٠ و ٨٥٪
- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س تنشط جبلاً وشرقًا
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٨ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الى متوسط الموج (٨٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٨

الاربعاء: حار قليلاً وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٥ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦  على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط جبلاً وشرقا

الخميس: حار قليلاً وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦  على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط جبلاً وشرقا. 
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