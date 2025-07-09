الرئيس عون يزور "الخط الأخضر"! (صورة)

View this post on Instagram
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
حصد ساندويش "الشاورما" المرتبة الأولى كأفضل ساندويش في العالم، وذلك بحسب تصنيف موقع Taste Atlas
أفادت معلومات صحفية بتهديدات إسرائيلية لاستهداف مبنى البريد (مركز "أوجيرو") الواقع بجانب حسينية الإمام الخميني في مدينة بعلبك. وتم إخلاء المركز احتياطيًا بعد أن تلقى أحد الموظفين اتصالًا من رقم إسرائيلي، حيث تم إخباره بضرورة إخلاء الموقع فورًا.
أفادت معلومات الجديد بأن قوى الأمن الداخلي أنها أوقفت حتى الساعة 4 أشخاص على خلفية ظهورهم المسلح في منطقة زقاق البلاط – بيروت في الرابع من تموز 2025.