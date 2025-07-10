"حجارة والدخان".. بيان من اليونيفيل بشأن حادثة وادي جيلو



قال الناطق الرسمي اليونيفيل ان "عدة أفراد بملابس مدنية اعترضوا جنود حفظ سلام تابعين لليونيفيل قرب وادي جيلو بينما كانوا يقومون بدورية مُخطط لها".

ولفت تيننتي الى أن "هذا النشاط نُسّق مسبقاً مع المسلحة اللبنانية، دعماً لتطبيق لقرار الدولي 1701".

وأضاف ان "الوضع كان هادئاً في البداية، ولكن سرعان ما بدأ الأفراد برشق جنود حفظ السلام بالحجارة، مما اضطرهم إلى تفريق الحشد بالدخان لحماية أنفسهم من الأذى"، مشيراً الى ان " المسلحة اللبنانية وصلت إلى مكان الحادث، وتمّت السيطرة على الوضع".

وتابع الناطق الرسمي اليونيفيل: "وكما أوضحت الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني، يمكن لجنود حفظ السلام التحرّك بشكل مستقل في جنوب لأداء واجباتهم لاستعادة الأمن والاستقرار بموجب القرار 1701، ولا يحتاجون إلى مرافقة جنود لبنانيين".

وشدد تيننتي على أن "أي اعتداء على جنود حفظ السلام يُعدّ انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والقرار 1701، وقد طلبنا من السلطات اللبنانية تقديم المرتكبين إلى العدالة"، مؤكداً أن اليونيفيل "ستواصل رصد انتهاكات القرار 1701 والإبلاغ عنها بحيادية، وفقاً لتكليف وطلب الحكومة اللبنانية".