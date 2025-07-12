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محليات

مصادر وزارية للجديد: التعيينات لم تتم وفق الآلية التي أقرّها مجلس الوزراء، والتي يُفترض أن تكون منطلقًا لأيّ تعيين على طاولة مجلس الوزراء

2025-07-12 | 13:35
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مصادر وزارية للجديد: التعيينات لم تتم وفق الآلية التي أقرّها مجلس الوزراء، والتي يُفترض أن تكون منطلقًا لأيّ تعيين على طاولة مجلس الوزراء
مصادر وزارية للجديد: التعيينات لم تتم وفق الآلية التي أقرّها مجلس الوزراء، والتي يُفترض أن تكون منطلقًا لأيّ تعيين على طاولة مجلس الوزراء
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مصادر وزارية للجديد: التعيينات لم تتم وفق الآلية التي أقرّها مجلس الوزراء، والتي يُفترض أن تكون منطلقًا لأيّ تعيين على طاولة مجلس الوزراء

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أشار عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان ال​لبنان​ي النائب ابراهيم الموسوي في تصريح له تعليقًا على تصريحات ‏الموفد الأميركي توم براك، الى انه لا تُفاجئنا الإدارة الأميركية، ولا يجب أن تُفاجئنا أبداً بتصريحات مسؤوليها وموفديها إلى لبنان أو إلى أيّ ‏مكان في العالم تمتدّ إليه أصابعها ومخططاتها الشريرة.‏ ففي كل مرة نسمع فيها كلاماً أو تصريحاً غريباً عجيباً، أو موقفاً يتناقض مع أبسط قواعد المنطق وأسس ‏ال​سياسة​ والدبلوماسية، ويتعارض مع الواقع وحقائق التاريخ، ندرك تماماً أنه صادر عن الإدارة الأميركية أو ‏أحد مسؤوليها، والأرشيف زاخر بعشرات الأمثلة والشواهد على ذلك. ويكفي أن نستعرض موقفين أو ثلاثة ‏للرئيس الاميركي دونالد ترامب بخصوص شراء غزة وتحويلها إلى ريفييرا، أو شراء غرينلاند أو إلحاق كندا بالولايات ‏الأميركية لنتيقّن بالملموس حقيقة إدارته في مغادرتها لحسابات المنطق والعقلانية، وتأصّل النزعة ‏الإمبراطورية الفوقية المتغطرسة لديها.‏

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أشار عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان ال​لبنان​ي النائب ابراهيم الموسوي في تصريح له تعليقًا على تصريحات ‏الموفد الأميركي توم براك، الى انه لا تُفاجئنا الإدارة الأميركية، ولا يجب أن تُفاجئنا أبداً بتصريحات مسؤوليها وموفديها إلى لبنان أو إلى أيّ ‏مكان في العالم تمتدّ إليه أصابعها ومخططاتها الشريرة.‏ ففي كل مرة نسمع فيها كلاماً أو تصريحاً غريباً عجيباً، أو موقفاً يتناقض مع أبسط قواعد المنطق وأسس ‏ال​سياسة​ والدبلوماسية، ويتعارض مع الواقع وحقائق التاريخ، ندرك تماماً أنه صادر عن الإدارة الأميركية أو ‏أحد مسؤوليها، والأرشيف زاخر بعشرات الأمثلة والشواهد على ذلك. ويكفي أن نستعرض موقفين أو ثلاثة ‏للرئيس الاميركي دونالد ترامب بخصوص شراء غزة وتحويلها إلى ريفييرا، أو شراء غرينلاند أو إلحاق كندا بالولايات ‏الأميركية لنتيقّن بالملموس حقيقة إدارته في مغادرتها لحسابات المنطق والعقلانية، وتأصّل النزعة ‏الإمبراطورية الفوقية المتغطرسة لديها.‏

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