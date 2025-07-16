قصف اسرائيلي على سوريا.. الرئيس سلام يستنكر!

"أستنكر وأدين الضربات الإسرائيلية التي استهدفت ، بما في ذلك ومحيط القصر الرئاسي، في خرقٍ صارخٍ لسيادة وانتهاكٍ لأبسط قواعد القانون الدولي. لا يمكن القبول بمنطق الاستباحة، ولا بمنطق الرسائل بالنار. وعلى المجتمع الدولي أن يتحمّل مسؤولياته في وضع حدٍّ لهذه الاعتداءات".