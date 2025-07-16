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محليات

رئيس الجمهورية جوزاف عون يدين بأشد العبارات الاعتداءات الاسرائيلية على الاراضي السورية

2025-07-16 | 09:42
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رئيس الجمهورية جوزاف عون يدين بأشد العبارات الاعتداءات الاسرائيلية على الاراضي السورية
رئيس الجمهورية جوزاف عون يدين بأشد العبارات الاعتداءات الاسرائيلية على الاراضي السورية
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رئيس الجمهورية جوزاف عون يدين بأشد العبارات الاعتداءات الاسرائيلية على الاراضي السورية

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