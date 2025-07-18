الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

زيارة براك حاسمة: تسريع الحلول أم مزيد من التصعيد! (نداء الوطن)

2025-07-18 | 01:07
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
زيارة براك حاسمة: تسريع الحلول أم مزيد من التصعيد! (نداء الوطن)
زيارة براك حاسمة: تسريع الحلول أم مزيد من التصعيد! (نداء الوطن)

جاء في صحيفة "نداء الوطن": كشف مصدر وزاري للصحيفة أنّ براك سيزور لبنان ليومين، حيث من المقرر أن يصل إلى بيروت الثلاثاء المقبل. وفي خلال الزيارة، سيجتمع بالرؤساء الثلاثة جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وقيادات أخرى، وسيتسلم الجواب اللبناني على الرد الأميركي.

وأشار المصدر إلى أنّ الرد اللبناني يتضمن تدويرًا للعديد من الزوايا المتعلقة بالالتزامات التي يجب على لبنان تنفيذها. كما أنّ هناك ربطًا لبنانيًا بين أي خطوة نحو صدور قرار بخطة زمنية لحصرية السلاح، وبين وقف إسرائيلي نهائي لإطلاق النار والخروقات والاعتداءات والاغتيالات.

من جهته، أكد مصدر دبلوماسي غربي في بيروت لـ "نداء الوطن" أنّ زيارة براك ستكون حاسمة في تحديد اتجاه الأمور في لبنان، إما نحو التسريع في الحلول أو نحو مزيد من التصعيد. وأكد المصدر الإرادة الدولية والعربية لضمان انفراج الوضع في لبنان بدلاً من انفجاره.

وفي موقف استباقي أفرغ الرد اللبناني على "ورقة برّاك" من مضمونه، اعتبرت كتلةُ "الوفاء للمقاومة" أنَ "ورقةَ الاقتراحاتِ الأميركيةِ التي قدمها براك هي مشروعُ اتفاق جديد وأن المطلوبَ إلزام إسرائيل بتطبيق مندرجات ورقة الإجراءات التنفيذية للقرار 1701 قبل الانتقال للحديث أو البحثِ في أي إجراء آخر". وبالتالي رفض "ورقة برّاك" من أساسها يطرح علامات استفهام بشأن الأثمان التي قد تترتب على لبنان حتى قبل المهل التي وضِعت للبدء بتنفيذ نزع السلاح.
مقالات ذات صلة
زيارة براك حاسمة: تسريع الحلول أم مزيد من التصعيد! (نداء الوطن)

محليات

رجي

براك

بيروت

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الوكالة الوطنيّة: قوة إسرائيلية توغلت في ميس الجبل وفجّرت جرافتين ترفعان الأنقاض
وصول الرئيس عون إلى مبنى الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية في منطقة المتحف حيث كان في استقباله رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران لتفقّد أوضاع الجامعة

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
كنعان من بكركي: الانضمام للدولة لا يكون فقط بتسليم السلاح بل بتوحيد الموقف وهي دعوة لحزب الله وكل الأحزاب لوضع الامكانات من سلاح وقوة سياسية وشعبية لمصلحة الدول
05:58
موقف موحّد من شيخ العقل والمفتي: الخطاب التحريضي مرفوض
05:37
وئام وهاب: طلبت تشكيل جيش في السويداء.. ومذيعة "الجديد" تسأله: إنت مين؟
05:33
جنبلاط: نرفض أية حماية خارجية
05:27
وول ستريت جورنال: حزب الله ينجح في تهريب أسلحة ويعيد تنظيم إمداده
03:31
بعد توقيف أحد الاشخاص.. "إدارة مرفأ بيروت" توضح!
03:17
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025