الوكالة الوطنيّة: قوة إسرائيلية توغلت في ميس الجبل وفجّرت جرافتين ترفعان الأنقاض

كنعان من بكركي: الانضمام للدولة لا يكون فقط بتسليم السلاح بل بتوحيد الموقف وهي دعوة لحزب الله وكل الأحزاب لوضع الامكانات من سلاح وقوة سياسية وشعبية لمصلحة الدول

كنعان من بكركي: الانضمام للدولة لا يكون فقط بتسليم السلاح بل بتوحيد الموقف وهي دعوة لحزب الله وكل الأحزاب لوضع الامكانات من سلاح وقوة سياسية وشعبية لمصلحة الدول