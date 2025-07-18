الوكالة الوطنيّة: قوة إسرائيلية توغلت في ميس الجبل وفجّرت جرافتين ترفعان الأنقاض

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كنعان من بكركي: الانضمام للدولة لا يكون فقط بتسليم السلاح بل بتوحيد الموقف وهي دعوة لحزب الله وكل الأحزاب لوضع الامكانات من سلاح وقوة سياسية وشعبية لمصلحة الدول
كنعان من بكركي: الانضمام للدولة لا يكون فقط بتسليم السلاح بل بتوحيد الموقف وهي دعوة لحزب الله وكل الأحزاب لوضع الامكانات من سلاح وقوة سياسية وشعبية لمصلحة الدول
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