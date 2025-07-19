مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي غزاوي في لقاء العشائر العربية مع الحزب التقدمي الاشتراكي: لبنان لا ينبغي أن يكون ممراً لفتنة في سوريا وجماعتنا ستغلق أبواب الفتنة من أي كان