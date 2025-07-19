كلام عن "الشيعة".. نائب لنعيم قاسم: استعين بصديق!

وصل رئيس الحكومة نواف سلام إلى مهرجانات الأرز الدولية، حيث كان في استقباله رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. وفي تصريح له، قال سلام: "هذه صورة لبنان الحقيقية، مهرجانات وفرح. ونعمل جاهدين على إبعاد المخاطر عن لبنان."



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