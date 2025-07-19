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محليات

كلام عن "الشيعة".. نائب لنعيم قاسم: استعين بصديق!

2025-07-19 | 13:05
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كلام عن &quot;الشيعة&quot;.. نائب لنعيم قاسم: استعين بصديق!
كلام عن "الشيعة".. نائب لنعيم قاسم: استعين بصديق!

كتب النائب بيار بو عاصي عبر حسابه الخاص على منصة "أكس":

شيخ نعيم. الله يريّحك. تسليم سلاح ما فيش. جواب نهائي. هلّق البَطل يقنع الدولة.شيخ نعيم، للاستيضاح، بس تقول "المقاومة وبيئة المقاومة والمناصرين" بتقصد الشيعة؟ فيك بس تشرحلي شو هو التهديد الوجودي للشيعة ومن مين وبأي شكل وكيف ناوي تحميهن؟ فيك تستعين بصديق إذا باقيلك شي واحد

 
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