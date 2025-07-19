كلام عن "الشيعة".. نائب لنعيم قاسم: استعين بصديق!

شيخ نعيم. الله يريّحك. تسليم سلاح ما فيش. جواب نهائي. هلّق البَطل يقنع الدولة.شيخ نعيم، للاستيضاح، بس تقول "المقاومة وبيئة المقاومة والمناصرين" بتقصد الشيعة؟ فيك بس تشرحلي شو هو التهديد الوجودي للشيعة ومن مين وبأي شكل وكيف ناوي تحميهن؟ فيك تستعين بصديق إذا باقيلك شي واحد.
أصدر الحزب التقدمي الاشتراكي البيان التالي:
وصل رئيس الحكومة نواف سلام إلى مهرجانات الأرز الدولية، حيث كان في استقباله رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. وفي تصريح له، قال سلام: "هذه صورة لبنان الحقيقية، مهرجانات وفرح. ونعمل جاهدين على إبعاد المخاطر عن لبنان."شاهد الفيديو:
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، البيان الآتي: