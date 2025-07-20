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باراك يعود برسالة أميركية حاسمة... لا دبلوماسية هذه المرة!

2025-07-20 | 00:24
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باراك يعود برسالة أميركية حاسمة... لا دبلوماسية هذه المرة!
باراك يعود برسالة أميركية حاسمة... لا دبلوماسية هذه المرة!

رجّحت مصادر سياسية متابعة عبر "نداء الوطن" أن تتبدّل لهجة برّاك هذه المرّة، حيث يتوقع ألا يكون متساهلًا على غرار زيارته الأخيرة، ولن يعتمد عبارات منمّقة ودبلوماسية، بل سينقل رسالة حازمة وحاسمة من الجانب الأميركي، خصوصًا بعد المواقف الأخيرة لأمين عام "حزب الله" نعيم قاسم، المتعلّقة بملف السلاح.


واعتبرت المصادر أنّ البلاد تقف عند مفترق طرق مصيريّ، لذا يجب اغتنام الفرصة المتاحة لانتشال لبنان من أزماته وفتح صفحة جديدة بعيدًا من أسلوب المماطلة والمراوغة، لأن الوقت قد لا يكون لصالحنا، ولن يأتي أي دعم دولي حقيقي قبل حلّ ملف السلاح وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
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