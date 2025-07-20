باراك يعود برسالة أميركية حاسمة... لا دبلوماسية هذه المرة!

رجّحت مصادر سياسية متابعة عبر "نداء الوطن" أن تتبدّل لهجة برّاك هذه المرّة، حيث يتوقع ألا يكون متساهلًا على غرار زيارته ، ولن يعتمد عبارات منمّقة ودبلوماسية، بل سينقل رسالة حازمة وحاسمة من الجانب الأميركي، خصوصًا بعد المواقف الأخيرة لأمين عام "حزب الله" ، المتعلّقة بملف السلاح.