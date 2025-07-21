خرجت من بيتها ولم تعد! (صورة)

صدر عن ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

"تعمم ، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:ماريبيل (مواليد عام 2004، لبنانية)التي غادرت، بتاريخ 20-7-2025، منزلها الكائن في ضهور العبادية - ، إلى جهة مجهولة، ولم تعد حتى تاريخه.



لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر عاليه في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 554256-25 للإدلاء بما لديهم من معلومات".