افتتاح حديقة أديب الياس سالم في بطرام: تكريمٌا لمسيرة





في بلدة بطرام الكورة وبحضور حشد من الفعاليات الكورانية وممثلين من مختلف المناطق اللبنانية، تم افتتاح حديقة الياس تكريمًا لمسيرته .



وتخلل الافتتاح إزاحة الستار عن تمثالين لكل من البروفسور فيليب ووالدة سالم .

بالمناسبة القيت كلمات لكل من البروفسور فيليب سالم أحد أبرز عشرة مختصين في علاج السرطان عالميا والوزير السابق إيلي سالم، حيث عبرا عن اعتزازهما بوالدهم الذي أُقيمت الحديقة تتوسطها التمثال لأجله مؤكدين أن هذه الحديقة ليست فقط مساحة طبيعية بل رمزا للوفاء.



يذكر بان الحديقة جاءت بتصميم المهندس رنو ، ونحت التمثالان على يد الأخوة عساف ، أما تنسيقها فكان بإشراف إيلي معلوف ، ما أضفى على الحديقة طابعا فنيًا وإنسانيا راقيا.

