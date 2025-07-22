سلام استقبل دريان مساء على رأس وفد من مفتيي المناطق

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام
، مساء اليوم
، في السرايا، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان
بحضور مفتيي المناطق وهم: مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق
إمام، رئيس المحاكم الشرعية السنية في لبنان
الشيخ محمد عساف
، أمين الفتوى
في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي، مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي
، مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، مفتي بعلبك
والهرمل الشيخ ايمن زيد الرفاعي، مفتي راشيا
الشيخ وفيق حجازي
، مفتي عكار الشيخ زيد محمد
بكار زكريا، مفتي حاصبيا
ومرجعيون الشيخ حسن دلي، مفتي صور الشيخ مدرار حبال، وأمين الفتوى في طرابلس الشيخ بلال بارودي
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وجرى خلال اللقاء عرض للتطورات في لبنان وأوضاع المناطق وشؤونها.
ثم أقام الرئيس سلام مأدبة عشاء على شرف المفتي ومفتيي المناطق.