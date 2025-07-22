سلام استقبل دريان مساء على رأس وفد من مفتيي المناطق

سلام استقبل مساء على رأس وفد من مفتيي المناطق



استقبل رئيس ، مساء ، في السرايا، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ بحضور مفتيي المناطق وهم: مفتي طرابلس والشمال إمام، رئيس المحاكم الشرعية السنية في الشيخ ، في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي، مفتي زحلة والبقاع الشيخ ، مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، مفتي والهرمل الشيخ ايمن زيد الرفاعي، مفتي الشيخ ، مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا، مفتي ومرجعيون الشيخ حسن دلي، مفتي صور الشيخ مدرار حبال، وأمين الفتوى في طرابلس الشيخ .

وجرى خلال اللقاء عرض للتطورات في لبنان وأوضاع المناطق وشؤونها.

ثم أقام الرئيس سلام مأدبة عشاء على شرف المفتي ومفتيي المناطق.