في جنوب لبنان.. الجيش اللبناني يزيل خرقاً إسرائيلياً! (صور)

أفاد مراسل الجديد، أن "جرافة تابعة للجيش اللبناني تؤازرها قوة عسكرية، أزالت الخرق الإسرائيلي الذي جرى منذ يومين في بلدة ، حيث عمد الجيش الاسرائيلي إلى رفع سواتر ترابية على الطريق المؤدي إلى جبل الباط وتحديداً في منطقة الزقاق".



وعملت جرافة على رفع السواتر وإزالة آثار هذا الخرق.