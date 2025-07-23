حزب الله: كذب وافتراء!

بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في :‏

تنفي العلاقات الإعلامية في بشكل قاطع ما ورد على قناتي والحدث من أخبار نُسبت ‏إلى حزب حول جهوزيته للتصادم مع وإلى غير ذلك من أكاذيب. وتؤكد أن تلك ‏والمعلومات هي عاريةً من الصحة جملةً وتفصيلًا، وهي محض افتراءات مختلقة من مخيلة تلك ‏القنوات وخدمة لأجندات مشبوهة تسعى لخلق البلبلة وزعزعة الاستقرار في .‏



وبناء عليه، تدعو العلاقات الإعلامية جميع إلى تجاهل تلك الأخبار المفبركة وعدم البناء ‏عليها في التحليلات والمواقف، وتعيد التأكيد على أهمية مراجعة الجهة المختصة في حزب الله للاطلاع ‏على مواقفه ووجهات نظره من الأحداث والتطورات، خاصة في ظل هذه الظروف الدقيقة والحساسة.‏