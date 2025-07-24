وفاة وزير الخارجية السابق عبدالله بو حبيب

توفي وزير الخارجية السابق ، مساء الأربعاء، عن عمر يناهز 84 عاماً، بعد تعرضه لأزمة قلبية نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات حيث فارق الحياة.

ويُعد بو حبيب أحد أبرز الوجوه الديبلوماسية اللبنانية في العقود ، وقد شغل منصب وزير الخارجية في حكومة الرئيس بين أيلول 2021 وشباط 2025، قبل أن يتسلّم المنصب الوزير رجي.

يحمل بو حبيب شهادة دكتوراه في الاقتصاد، وكان محاضراً في جامعة الحكمة في منذ عام 2002. بدأ مسيرته المهنية في البنك الدولي عام 1976 خبيراً اقتصادياً، ثم تولّى لاحقاً منصب كبير مسؤولي القروض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال .

كما شغل بين أيار 1983 وشباط 1990 منصب سفير لدى الولايات المتحدة الأميركية، قبل أن يعود إلى البنك الدولي في العام 1992 مستشاراً لنائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ثم رئيساً لوحدة الاتصال الإقليمي.