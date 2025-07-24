وفاة وزير الخارجية السابق عبدالله بو حبيب

ويُعد بو حبيب أحد أبرز الوجوه الديبلوماسية اللبنانية في العقود الأخيرة
، وقد شغل منصب وزير الخارجية في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي
بين أيلول 2021 وشباط 2025، قبل أن يتسلّم المنصب الوزير يوسف
رجي.
يحمل بو حبيب شهادة دكتوراه في الاقتصاد، وكان محاضراً في جامعة الحكمة في بيروت
منذ عام 2002. بدأ مسيرته المهنية في البنك الدولي عام 1976 خبيراً اقتصادياً، ثم تولّى لاحقاً منصب كبير مسؤولي القروض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
.
كما شغل بين أيار 1983 وشباط 1990 منصب سفير لبنان
لدى الولايات المتحدة الأميركية، قبل أن يعود إلى البنك الدولي في العام 1992 مستشاراً لنائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ثم رئيساً لوحدة الاتصال الإقليمي.