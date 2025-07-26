رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط: يجب معالجة الأمور في السويداء والدخول في مصالحة

قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إن إعلان زحلة "مدينة عالمية للكرمة والنبيذ" من قبل المنظمة الدولية للكرمة والنبيذ هو إنجاز للبنان، وهو ثمرة جهود مشتركة من وزارة الزراعة ومنتجي النبيذ في لبنان، في تطوير وتسويق النبيذ اللبناني على مدى السنوات الماضية.

مبروك لزحلة ولبنان فالنبيذ اللبناني أصبح في العالمية.



