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محليات

رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط: يجب معالجة الأمور في السويداء والدخول في مصالحة

2025-07-26 | 15:19
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رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط: يجب معالجة الأمور في السويداء والدخول في مصالحة
رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط: يجب معالجة الأمور في السويداء والدخول في مصالحة
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رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط: يجب معالجة الأمور في السويداء والدخول في مصالحة

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