بري يدعو هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع

بري إستقبل أيضاً المصري لدى حيث تناول اللقاء عرض لآخر تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية والعلاقات الثنائية بين لبنان وجمهورية مصر .كما إستقبل رئيسة "معهد فليحان المالي والاقتصادي الدكتورة لمياء المبيض بساط.على صعيد آخر دعا رئيس هيئة إلى إجتماع في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم غد الثلاثاء الواقع فيه 29 تموز 2025.كما دعا بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، والداخلية والبلديات، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الإعلام والإتصالات الى جلسة مشتركه في تمام الساعه 11 من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 30 تموز 2025 وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:- مشروع القانون المعجل الوارد المرسوم رقم 602 الرامي الى تعديل القانون رقم 48 تاريخ 7- 9 -2017 المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.- إقتراح القانون الرامي الى إخضاع المتعاقدين في وزارة الاعلام لشرعة التقاعد.- إقتراح قانون يجيز لبلدية الترخيص بإنتاج الطاقة.