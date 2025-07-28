بري يدعو هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع

بري إستقبل أيضاً السفير
المصري لدى لبنان علاء موسى
حيث تناول اللقاء عرض لآخر تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية والعلاقات الثنائية بين لبنان وجمهورية مصر العربية
.
كما إستقبل رئيسة "معهد باسل
فليحان المالي والاقتصادي الدكتورة لمياء المبيض بساط.
على صعيد آخر دعا رئيس مجلس النواب
هيئة مكتب المجلس
إلى إجتماع في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم غد الثلاثاء الواقع فيه 29 تموز 2025.
كما دعا بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني
والداخلية والبلديات، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الإعلام والإتصالات الى جلسة مشتركه في تمام الساعه 11 من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 30 تموز 2025 وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
- مشروع القانون المعجل الوارد المرسوم رقم 602 الرامي الى تعديل القانون رقم 48 تاريخ 7- 9 -2017 المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- إقتراح القانون الرامي الى إخضاع المتعاقدين في وزارة الاعلام لشرعة التقاعد.
- إقتراح قانون يجيز لبلدية بيروت
الترخيص بإنتاج الطاقة.