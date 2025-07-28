كنعان: لن نضحي بأموال المودعين

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النّائب ​ابراهيم كنعان​، "إقرار قانون ​إصلاح المصارف​ في لجنة المال والموازنة، بعد جلسة امتدّت لـ6 ساعات"، مذكراً بـ"توصية اللّجنة للحكومة في أيار الماضي، بإحالة قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، وهو ما لم تقم به الحكومة حتّى الآن".

