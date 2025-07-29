جريمة طائفية في البقاع؟ قوى الأمن تكشف الحقيقة

"نشرت صفحة إلكترونية “شبكة أخبار سوريا” عبر منصّة X خبرًا بعنوان: “جريمة مروّعة في لبنان”، مفاده حصول جريمة قتل توفي ضحيّتها “اللاجئ” مصطفى العبد وطفله البالغ من العمر 6 سنوات، بعد أن تمّت تصفيتهما من قبل مجموعات مسلّحة ورمي جثّتَيهما في إحدى البحيرات في ، وذلك على خلفيّات طائفيّة، وفقَا لما جاء في الخبر.تنفي المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي حصول جريمة قتل، وتوضح: أنّ المذكورَين توفيا غرقًا في نهر الحمام الواقع في منطقة إقليم الخروب، وقد تمّ انتشال جثّتَيهما من قِبَل فِرَق الإسعاف والدّفاع المدني وعناصر فصيلة شحيم في وحدة الدّرك الإقليمي، وذلك بعد أن تمّ العثور على ملابسهما على ضفّة النّهر. وقد حضر لاحقًا أحد أفراد العائلة واستلم الجثّتَين، بناءً على إشارة القضاء المختص. علمًا أن الطّبيب الشّرعي أكّد في تقريره على أن الوفاة ناتجة عن الغرق.تطلب هذه المديريّة العامّة عدم بثّ الشائعات التي قد تؤدّي إلى الفتنة وزعزعة الاستقرار، وتهيب بالجميع توخّي الدّقة والموضوعيّة قبل نشر أو نقل أي خبر".