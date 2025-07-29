إسرائيل ترفض مقترح بري لوقف ضرباتها على لبنان

وبحسب المصادر ذاتها، فإن المبعوث الأميركي توم براك لن يزور بيروت
ما لم يلمس التزامًا واضحًا من الجانب اللبناني بنزع سلاح حزب الله
.
في المقابل، أفادت مصادر لـ "رويترز
" بأن حزب الله
رفض تسليم ترسانته بالكامل، إلا أنه درس سرًا خيار تقليصها.
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر لـ "رويترز" أن رئيس مجلس النواب
اللبناني نبيه بري
طلب من الولايات المتحدة ضمان وقف الضربات الإسرائيلية على لبنان
، غير أن إسرائيل رفضت اقتراحه.
ووفقًا لمعلومات قناة
"الجديد"، فقد تبلّغ المبعوث الأميركي توم براك من وزير الخارجية الإسرائيلي خلال لقائهما في باريس برفض تل أبيب لمبادرة بري.