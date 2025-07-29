إسرائيل ترفض مقترح بري لوقف ضرباتها على لبنان

وبحسب المصادر ذاتها، فإن المبعوث الأميركي توم براك لن يزور ما لم يلمس التزامًا واضحًا من الجانب اللبناني بنزع سلاح .في المقابل، أفادت مصادر لـ " " بأن حزب رفض تسليم ترسانته بالكامل، إلا أنه درس سرًا خيار تقليصها.وفي سياق متصل، ذكرت مصادر لـ "رويترز" أن رئيس اللبناني طلب من الولايات المتحدة ضمان وقف الضربات الإسرائيلية على ، غير أن إسرائيل رفضت اقتراحه.ووفقًا لمعلومات "الجديد"، فقد تبلّغ المبعوث الأميركي توم براك من وزير الخارجية الإسرائيلي خلال لقائهما في باريس برفض تل أبيب لمبادرة بري.