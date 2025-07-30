عقب الزلزال.. فيضانات تغمر بلدة ساحلية! (فيديو)

أظهرت لقطات جوية بلدة سيفيرو-كوريلسك الساحلية في شبه كامتشاتكا وقد غمرتها المياه، عقب زلزال قوي بلغت قوته 8.8 درجات على ضرب أقصى شرق .

ويُعتبر هذا الزلزال الأعنف في المنطقة وقد أدى إلى تشكّل موجات تسونامي طالت سواحل روسيا واليابان، ما دفع العديد من دول حوض إلى إصدار تحذيرات وأوامر إخلاء احترازية.