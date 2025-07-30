عقب الزلزال.. فيضانات تغمر بلدة ساحلية! (فيديو)

عقب الزلزال.. فيضانات تغمر بلدة ساحلية! ⬇️
أظهرت لقطات جوية بلدة سيفيرو-كوريلسك الساحلية في شبه جزيرة كامتشاتكا وقد غمرتها المياه، عقب زلزال قوي بلغت قوته 8.8 درجات على مقياس ريختر ضرب أقصى شرق روسيا.
ويُعتبر هذا الزلزال الأعنف في المنطقة وقد أدى إلى تشكّل موجات تسونامي طالت… pic.twitter.com/sICkxb6fTM
— al jadeed news (@ALJADEEDNEWS) July 30, 2025
عقب الزلزال.. فيضانات تغمر بلدة ساحلية! ⬇️
أظهرت لقطات جوية بلدة سيفيرو-كوريلسك الساحلية في شبه جزيرة كامتشاتكا وقد غمرتها المياه، عقب زلزال قوي بلغت قوته 8.8 درجات على مقياس ريختر ضرب أقصى شرق روسيا.
ويُعتبر هذا الزلزال الأعنف في المنطقة وقد أدى إلى تشكّل موجات تسونامي طالت… pic.twitter.com/sICkxb6fTM
استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، وفداً إعلامياً لبنانياً، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون إلى الجزائر. وتم خلال اللقاء عرض واقع الإعلام العربي، وبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة الإعلامية بين البلدين.
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن توقيف 5 أشخاص من الجنسية السورية، خلال عملية نوعية نفّذتها مفرزة استقصاء جبل لبنان في محلة طريق المطار، بعد الاشتباه بقيامهم بترويج المخدرات في مناطق جونية والمعاملتين وطريق المطار.
قال الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، إن إسرائيل واصلت خرق وقف إطلاق النار "من أجل الضغط علينا"، مشيرا إلى أن السلاح "شأن داخلي".