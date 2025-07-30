بالفيديو: رصيف جنوبي باللون الإسرائيلي؟ إليكم الحقيقة

في بلدة رميش قضاء بنت جنوب ، طلي الرصيف المحيط ببركة المياه باللونين والأزرق، ما اثار ضجة على مواقع التواصل واتهامات بالخيانة والعمالة. اما الحقيقة فإن هذا اللون اعتمد لأسباب دينية بحتة، وتيمناً بثوب السيدة العذراء، بحسب ما أكد رئيس بلدية رميش "حنا العميل" في اتصال مع موقع "الجديد"، فضلاً عن ان تلك الالوان هي ألوان السلام، وعلم اليونيفيل. مع الإشارة الى ان هذين اللونين معتمدان في مناطق لبنانية أخرى مثل أنفة وأماكن غيرها.



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