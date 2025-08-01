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محليات

الرئيس عون في زيارة إلى المقر الرئيسي لإدارة حصر التبغ والتنباك 'الريجي" في الحدت للاطّلاع على واقع الإدارة الراهن ومختلف أساليب العمل

2025-08-01 | 01:25
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الرئيس عون في زيارة إلى المقر الرئيسي لإدارة حصر التبغ والتنباك &#39;الريجي&quot; في الحدت للاطّلاع على واقع الإدارة الراهن ومختلف أساليب العمل
الرئيس عون في زيارة إلى المقر الرئيسي لإدارة حصر التبغ والتنباك 'الريجي" في الحدت للاطّلاع على واقع الإدارة الراهن ومختلف أساليب العمل

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الرئيس عون في زيارة إلى المقر الرئيسي لإدارة حصر التبغ والتنباك 'الريجي" في الحدت للاطّلاع على واقع الإدارة الراهن ومختلف أساليب العمل

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أعلنت المديرية العامة للتربية أن نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة، ونتائج الطلبات الحرة للشهادة المتوسطة، ستصدر ابتداء من الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي www.mehe.gov.lb وعلى صفحات وزارة التربية على مواقع التواصل الاجتماعي، او عبر رسائل نصية تصل على ارقام هواتف المرشحين.

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