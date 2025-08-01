معلومات الجديد: النائب محمد رعد اتفق مع الرئيس بري على إجراء اتصالات لتطويق تداعيات جلسة الثلاثاء وناقش بنودها مع رئيس الجمهورية في بعبدا وتم الاتفاق على العمل لتفادي أي انزلاق داخلي