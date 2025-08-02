كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب: بين 25 و33، طرابلس بين 24 و32، وزحلة بين 18 و35 درجة.

تحذير من ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية.

- الطقس المتوقع في لبنان: السبت: غائم جزئيا بالاجمال مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الساحل ورياح ناشطة أحيانا حيث يرتفع معها موج البحر مع تكون الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة. الأحد: غائم جزئيا بالإجمال مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة. الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا أحيانا دون تعديل بدرجات الحرارة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات. الثلاثاء: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الجبال وعلى الساحل وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل كما تبقى الرياح ناشطة مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 24 الى 31 درجة ، فوق الجبال من 15 الى 27 درجة ، في الداخل من 18 الى 38 درجة.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و40 كم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 55 و75 %.

- حال البحر: مائج إجمالا ارتفاع الموج من 1 الى 1.5 متر .

- حرارة سطح الماء: 28°م.

- الضغط الجوي: 1006 HPA أي ما يعادل: 755 ملم زئبق.

- ساعة شروق : 05,50 ساعة غروب الشمس: 19,37