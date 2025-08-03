بعد نتائج الامتحانات الرسمية.. توضيح لوزارة التربية!

​أكد في العالي أن نتائج الامتحانات الرسمية للثانوية العامة نهائية ومُتاحة على الموقع الرسمي للوزارة، مشدداً على أن أي معلومات تُنشر خلافاً لذلك لا أساس لها من الصحة.



