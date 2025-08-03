سلام: أجدد التزامي بالبيان الوزاري ببناء دولة حرة مستقلة (صور)

وفي كلمة ألقاها خلال جلسة حوارية تناولت تداعيات انفجار مرفأ بيروت، أكّد سلام أنّه "لا إصلاح من دون محاسبة، فدولة القانون تُبنى حيث تُصان استقلالية القرارات، وتُطبّق المحاكمة العادلة باعتبارها واجبًا على الدولة وحقًا للضحايا"، داعيًا إلى التزام سياسي واضح لإقرار قانون استقلالية القضاء.وشدد على أن "من دون عدالة، لا معنى للمواطنة، ولا جدوى لقيام الدولة"، مجددا الالتزام بالبيان الوزاري ببناء دولة حرة مستقلة ذات سيادة تبسط سيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية.
نشر المصور نبيل اسماعيل صوراً تظهر رئيس الحكومة نواف سلام متأثراً خلال إحياء ذكرى تفجير المرفأ، وأرفقها بتعليق جاء فيه: "في حضرة الوجع... بكى رئيس الحكومة"
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: