باسيل يفتح النار على الحكومة: ما هذا العيب!

كتب رئيس التيار الوطني الحر عبر منصة "أكس": فليحافظوا على الشكل على الاقل! وليقروا ورقة لبنانية لا اميركية ولا سورية ولا من اي دولة.. ما هذا العيب!



تعليق باسيل جاء عقب إعلان الحكومة اللبنانية إقرار أهداف ورقة المبعوث الأميركي توماس بارّاك.