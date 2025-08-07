باسيل يفتح النار على الحكومة: ما هذا العيب!

فليحافظوا على الشكل على الاقل! وليقروا ورقة لبنانية لا اميركية ولا سورية ولا من اي دولة!
ما هذا العيب!
— gebran bassil (@Gebran_Bassil) August 7, 2025
رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بإعلان الحكومة اللبنانية قرار ضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة في جميع أنحاء لبنان.
كتب النائب ميشال دويهي عبر إكس:
قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل: "أكّدنا وقوف حزب الكتائب إلى جانب الرئيس عون والحكومة ورئيسها وكنّا ننتظر هذا اليوم وفخورون بالجرأة التي تمتّع بها عون والحكومة من أجل بناء دولة لجميع اللبنانيين".