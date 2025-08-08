مجلس التعاون الخليجي يرحّب بقرار حصر السلاح بيد الدولة

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون في بيان أن "هذا القرار يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة وترسيخ الاستقرار والأمن للشعب اللبناني وتفعيل مؤسساتها".

وأشار إلى أن "التقدم في هذا المسار مقرونا بالإصلاحات المطلوبة سيسهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المجتمع الدولي والشركاء متعدد الأطراف، ويمهد الطريق لبيئة أكثر جذبا للاستثمار، بما في ذلك القطاع الخاص".