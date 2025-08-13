سلام: الحكومة اللبنانية ماضية في استخدام كل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية المتاحة لإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري

خلال زيارته مرقد السيد حسن نصرالله قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني،:سنقف إلى جانبكم دائماً وأبداً، ولسنا نتدخل في شؤون البلدان الداخلية، لكننا نؤكد دعمنا لتيارات المقاومة حول العالم".
كرّمت "شبكة الإعلاميات اللبنانيات" إليسار نداف جعجع لتعيينها رئيسة لمجلس الادارة – المديرة العامة لـ "تلفزيون لبنان" في حضور وزير الإعلام المحامي بول مرقص، نقيب أصحاب الفنادق بيار الاشقر، رئيسة الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة ماغي مخلوف وأعضاء الشبكة من الاعلاميات في فندق "روشة أرجان روتانا".