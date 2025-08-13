رئيس أركان الجيش الاسرائيلي في جنوب لبنان.. ويعلن عدد الغارات

وبدوره زعم زامير أن: "منذ وقف إطلاق النار، تم القضاء على أكثر من 240 مسلحًا وتنفيذ ما يقرب من 600 غارة جوية".
وأضاف: "نحن نحافظ على هذه الإنجازات لحماية بلدات الشمال".
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يقتصر عمله في لبنان
فقط، بل يمتد إلى ساحات متعددة مثل سوريا
، اليمن، يهودا
والسامرة، مع متابعة الأوضاع في إيران،
قائلًا: "نخوض حربًا متعددة الساحات ونتكيف مع التهديدات في كل مكان".
وتابع: "نحن على الجبهة، نشن الهجمات ونواجه التهديدات باستمرار. نهجنا هجومي، ونحن في المقدمة دائمًا."
وأكد زامير على أن الجيش يعمل وفق "مفهوم استراتيجي جديد" ولن يسمح للتهديدات بالنمو، مضيفًا: "نواصل تعزيز كفاءتنا العملياتية وبناء قدرة مقاتلينا على تنفيذ المهام بنجاح."