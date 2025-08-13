رئيس أركان الجيش الاسرائيلي في جنوب لبنان.. ويعلن عدد الغارات

نشر المتحدث بإسم جيش الإسرائيلي صورًا على منصة "أكس" لرئيس أركان جيش العدو الإسرائيلي إيال زامير، زاعمًا انها جولة ميدانية في جنوب .

وبدوره زعم زامير أن: "منذ وقف إطلاق النار، تم القضاء على أكثر من 240 مسلحًا وتنفيذ ما يقرب من 600 غارة جوية".

وأضاف: "نحن نحافظ على هذه الإنجازات لحماية بلدات الشمال".

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يقتصر عمله في فقط، بل يمتد إلى ساحات متعددة مثل ، اليمن، والسامرة، مع متابعة الأوضاع في إيران،

قائلًا: "نخوض حربًا متعددة الساحات ونتكيف مع التهديدات في كل مكان".

وتابع: "نحن على الجبهة، نشن الهجمات ونواجه التهديدات باستمرار. نهجنا هجومي، ونحن في المقدمة دائمًا."

وأكد زامير على أن الجيش يعمل وفق "مفهوم استراتيجي جديد" ولن يسمح للتهديدات بالنمو، مضيفًا: "نواصل تعزيز كفاءتنا العملياتية وبناء قدرة مقاتلينا على تنفيذ المهام بنجاح."