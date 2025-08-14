وزير الداخلية يزور فوج حرس بيروت: أتيت لأستمع إلى طلباتكم وحاجاتكم

زار وزير الداخلية والبلديات ، قبل ظهر ، مقر قيادة فوج حرس مدينة ، حيث كان في استقباله محافظ مدينة بيروت القاضي ، أعضاء من لمدينة بيروت وقائد الفوج العميد عباس الحسيني.



استهل الوزير الحجار الزيارة بلقاء عناصر فوج الحرس، وتحدث عن "المهام التي تشكل جزءا أساسياً من حفظ الأمن في مدينة "، لافتا إلى أن "الوزارة حريصة على دعم هذا الفوج وتوفير الإمكانات اللازمة لتعزيز قدراته. وشكر ل"الفوج قيادة وضباطا وعناصر جهودهم"، وقال: "أتيت لأستمع إلى طلباتكم وحاجاتكم لتتمكنوا من القيام بالمهمات الموكلة اليكم".



أضاف: "إن فوج الحرس سيعود لتأدية دوره في خدمة أهالي بيروت، فأنا أعي جيدا المشاكل التي مر فيها. وبعد تسلم القيادة الجديدة الحرس، حصل تغيير".

وتابع: "ستكلفون وتشاركون، بالتنسيق مع قوى الامن الداخلي وقيادة شرطة بيروت، بتأمين حضور أمني ضمن بيروت وتسهيل حركة السير. نحن نعمل في والبلديات مع للسلامة المرورية لوضع كل الادارات المعنية أمام مسؤولياتها، وليس فقط قوى الأمن، فخدمة بيروت وأبنائها تحتاج إلى تضافر كل الجهود". وأوضح أن "السلامة المرورية هي عمل متكامل بين كل الوزارات".



وقال: "قريبا، سنزور محافظة بيروت ورئيس وأعضاء للتداول في كيفية تأمين ما هو مطلوب لدعمكم ونحدد بشكل واضح ومسؤول ما هي مهمات فوج حرس بيروت بحسب القانون".



أضاف: "ستكون هناك متابعة ومحاسبة، وآمل أن تكون دوما ايجابية، فالقيم تبدأ من الانضباط وهذا ما ألمسه حاليا في الفوج، وهو اساس كل المهمات لخدمة المواطن والناس والمجتمع. وإني آمل أن تعودوا قريبا الى مهماتكم ضمن القيم والمبادئ التي تتمثل بالانضباط والنزاهة ونظافة الكف، وأن تكون لديكم مساهمة ايجابية في خدمة بيروت والوطن".



وعُقد اجتماع في مكتب قائد الفوج، ثم استمع الوزير الحجار خلال لقائه مع ضباط فوج الحرس إلى عرض مفصّل حول طبيعة مهمات الفوج ودوره في حفظ الأمن وتنفيذ المهمات ضمن نطاق .