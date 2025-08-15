سلام: نحذّر من التصرفات اللامسؤولة التي تشجع على الفتنة

كتب النائب بيار بوعاصي على حسابه عبر منصة "إكس"، يرحم اللي سمّوك نعيم. استعجلو، انت مع الجيش، ضدّ الحكومة، مفكّر الجيش ميليشيا متل جماعتك؟ ناوي تلغي الحياة وتطربق البلد على راس اللبنانية وتحتل عوكر وما بعد بعد عوكر، يمكن توصل للضبيّة، إذا الحكومة تطلّعت بحزب الله. بتعملها.

بعدان شو قصتك انت وهالميثاقية؟ أطحت بكل اركان الميثاقية، مسلّح ومستقوي بإيران والقرار الاستراتيجي بإيدك ومش سئلان عن حدا. ميثاقي بامتياز.

ولكن عرضك مغري. تسهيلات في الاستراتيجية الدفاعية. مع كل حربين بيطلعلنا واحدة ببلاش.

على فوقها، عم تحكي عن تهديد لشركائنا في الوطن. ما على اساس كل الوطن معرّض وعم بتدافع حضرتك عنّو، طلعوا بس هني مهددين؟ فينا نعرف هني مين؟ كون أوضح.

ايران واقفة إلى جنبك وطار البلد، منيح اللي ما كانت واقفة وراك.