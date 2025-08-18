باراك من بعبدا: نزع سلاح حزب الله هو لمصلحة الشيعة

قال المبعوث الأميركي توم باراك أن نزع سلاح "حزب الله" هو لمصلحة الشيعة وليس ضدهم واعادة الاعمار سيكون في كل وليس بالجنوب فقط.

كلام باراك جاء خلال تصريحه من قصر عقب لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون.



وأضاف باراك: اهنئ الرئيس وفريقه للخطوات التي جرى اتخاذها في وما حصل في ففي الأسابيع المقبلة سنرى تقدماً من حيث الحياة الأفضل للشعب اللبنانيّ لا يوجد تهديدات والجميع متعاون وما حاولنا القيام به هو الإرشاد لخلق شبكة تواصل مستقرّة بين " " والشيعة وإسرائيل.

وتابع : بعد خطوة لبنان هناك خطوة منتظرة من اسرائيل وعلى الجميع ان يتعاون بعيداً عن العدائية والمواجهة.

وعن عودة مورغان اورتاغوس قال باراك: اعدنا السيدة اورتاغس كجزء من فريقنا بتوصية من الرئيس ترامب