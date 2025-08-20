الأخبار
محليات

لبنان لم يتبلغ أي جديد من واشنطن بخصوص "اليونيفيل" (نداء الوطن)

2025-08-20 | 00:46
لبنان لم يتبلغ أي جديد من واشنطن بخصوص &quot;اليونيفيل&quot; (نداء الوطن)
لبنان لم يتبلغ أي جديد من واشنطن بخصوص "اليونيفيل" (نداء الوطن)

كتبت صحيفة "نداء الوطن":

واشنطن ستوافق على التمديد

في الـخامس والعشرين من هذا الشهر سيصوت أعضاء مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار التمديد لـ «اليونيفيل»، أي قبل ستة أيام على انتهاء ولايتها، وسط ترقب للموقف الأميركي. لكن واشنطن، وعلى رغم معارضتها القوية للتجديد لـ «اليونيفيل»، تتجه إلى الموافقة على مشروع القرار الفرنسي بالتجديد لهذه القوة، مشترطة أن يكون ذلك لعام أخير فقط. مصادر قريبة من الخارجية الأميركية قالت إن هذه الموافقة المشروطة هي فرصة أخيرة للحكومة اللبنانية، وتأتي إفساحًا في المجال لتنفيذ قراراتها بأن تصبح الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن في جنوب لبنان، وأن تسيطر سيطرة كاملة على جميع الأراضي اللبنانية.

عون: لبنان متمسك ببقاء «اليونيفيل»

علمت "نداء الوطن" أن لبنان الرسمي لم يتبلغ أي جديد من واشنطن بخصوص "اليونيفيل"، ولم يُعلم ما إذا كانت هناك ليونة، في حين أن بعثة لبنان في الأمم المتحدة لم تُعلم المسؤولين اللبنانيين بأي جديد أو أي تغيير في الموقف الأميركي يمكنه أن يفتح باب التجديد لعام. وهناك تخوف رسمي لبناني من أن تبقى الضبابية الأميركية حتى موعد جلسة مجلس الأمن على رغم أن لبنان شرح موقفه، في ما خص «اليونيفيل»، لمورغن أورتاغوس وتوم براك.ومن جهة ثانية لم تبلغ واشنطن لبنان بأي جديد بالنسبة إلى الموقف الإسرائيلي من الورقة، وبقيت أمس الأمور مبهمة بانتظار تواصل براك أو السفارة الأميركية مع المسؤولين اللبنانيين.

 

لقاء سوري - إسرائيلي - أميركي في باريس

ومساء، اتجهت الأنظار إلى باريس التي جمعت وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك. اللقاء هو الثاني خلال شهر بين ديرمر والشيباني برعاية أميركية، وتسعى إدارة ترامب إلى التوسط بين إسرائيل وسوريا للتوصل إلى اتفاق يقضي بإنشاء ممر إنساني من إسرائيل إلى مدينة السويداء جنوب سوريا، بهدف إيصال المساعدات إلى الطائفة الدرزية.

ربما في هذا السياق جاء لقاء الرئيس الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف مع براك في العاصمة الفرنسية قبل اجتماع ديرمر، براك والشيباني.

بري يُحذر من تهديد خطير لوجود اليونيفيل في لبنان

استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور ماركواين مولين ووفد نيابي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ، بحضور السفيرة الاميركية في لبنان ليزا جونسون والمستشار الاعلامي للرئيس بري علي حمدان وتناول اللقاء تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة ودور قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان .

