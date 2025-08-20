الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

بساط: التعميم على المولدات إلزامي.. ومهلة 45 يومًا

2025-08-20 | 05:39
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بساط: التعميم على المولدات إلزامي.. ومهلة 45 يومًا
بساط: التعميم على المولدات إلزامي.. ومهلة 45 يومًا

أكد وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط أن موضوع المولدات "ليس تفصيلًا عابرًا في حياة اللبنانيين، بل مسألة تمسّ كل بيت وكل مواطن"،

وأضاف في مؤتمر صحافي: "هذا ليس مجرّد ملف اقتصادي فقط… هذا ملف بيئي، أمني، معيشي، وصحي في آن واحد."
وأوضح أن المبادرة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد، وبالشراكة مع الوزارات المعنية، وضعت إطارًا لتنفيذ الالتزام في القطاع، وهي مبادرة تبنّاها رئيس الحكومة شخصيًا، وأفضت إلى صدور التعميم رقم 31/2025 الصادر عن الرئيس سلام الذي يعيد ويؤكد على الإجراءات والقوانين السارية.

وشدّد بساط على أن التعميم يُلزم أصحاب المولدات الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة، قائلًا: "هذه التسعيرة ليست وجهة نظر، بل مرجع رسمي نعتبره عادلاً ومتوازنًا." كما نصّ التعميم على إلزامية تركيب العدادات والفلاتر، معتبرًا أن هذا الإجراء لم يعد خيارًا بل "إلزام قانوني وأخلاقي".
وكما ينص التعميم، "في حال عدم الالتزام، ستتخذ الدولة الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما في ذلك تنظيم محاضر ضبط وحجز المولدات ومصادرتها عند الاقتضاء، وإحالتهم إلى القضاء المختص."
وفي ما خصّ العلاقة مع أصحاب المولدات، أوضح الوزير أن "هذه الخطوات ليست صدامًا أو مواجهة، بل دعوة للعمل المشترك"، مؤكدًا أن نجاح الالتزام  يصبّ في مصلحة الجميع. وشدد على منح مهلة 45 يومًا للالتزام بالتعميم، واعتبرها مهلة كافية لتصحيح الأوضاع.
وختم بساط مؤكدًا أن هذه الخطوة "جزء من قرار استراتيجي اتخذته الدولة لبسط سلطتها ليس فقط على الحدود والمرافئ، بل أيضًا على القطاعات التي تمسّ معيشة المواطن"، مشددًا على أن الهدف هو "إعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها، وتأكيد دورها كمساعد وضابط ومراقب للاقتصاد."
مقالات ذات صلة
بساط: التعميم على المولدات إلزامي.. ومهلة 45 يومًا

محليات

لبنان

وزير الإقتصاد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
قرار جديد لوزير المالية حول رسم الطابع المالي النسبي
بعد تقرير "الجديد".. حيدر الحسيني بقبضة الأمن

اقرأ ايضا في محليات

بري يُحذر من تهديد خطير لوجود اليونيفيل في لبنان
07:48

بري يُحذر من تهديد خطير لوجود اليونيفيل في لبنان

استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور ماركواين مولين ووفد نيابي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ، بحضور السفيرة الاميركية في لبنان ليزا جونسون والمستشار الاعلامي للرئيس بري علي حمدان وتناول اللقاء تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة ودور قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان .

07:48

بري يُحذر من تهديد خطير لوجود اليونيفيل في لبنان

استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور ماركواين مولين ووفد نيابي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ، بحضور السفيرة الاميركية في لبنان ليزا جونسون والمستشار الاعلامي للرئيس بري علي حمدان وتناول اللقاء تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة ودور قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان .

يحدث الآن

اخترنا لك
الجيش اللبناني: إتلاف 7 دونمات مزروعة بالحشيشة وضبط معدات لتصنيع الكبتاغون في بعلبك
07:57
بري يُحذر من تهديد خطير لوجود اليونيفيل في لبنان
07:48
بري: رغم الوساطة الاميركية لتنفيذ إتفاق وقف النار نفاجأ بجهود مضادة تستهدف وجود قوات اليونيفيل ومهمتها في لبنان
07:46
الجيش يضرب أوكار المخدرات في بعلبك
07:27
قرار جديد لوزير المالية حول رسم الطابع المالي النسبي
07:05
بعد تقرير "الجديد".. حيدر الحسيني بقبضة الأمن
05:24
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025