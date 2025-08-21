الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

النائب ابراهيم منيمنة للجديد: سلوك حزب الله وخطاب نعيم قاسم لا يؤشّر إلى أنه جديّ في مسألة حصر السلاح

2025-08-21 | 04:19
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
النائب ابراهيم منيمنة للجديد: سلوك حزب الله وخطاب نعيم قاسم لا يؤشّر إلى أنه جديّ في مسألة حصر السلاح
النائب ابراهيم منيمنة للجديد: سلوك حزب الله وخطاب نعيم قاسم لا يؤشّر إلى أنه جديّ في مسألة حصر السلاح
مقالات ذات صلة
النائب ابراهيم منيمنة للجديد: سلوك حزب الله وخطاب نعيم قاسم لا يؤشّر إلى أنه جديّ في مسألة حصر السلاح

محليات

ابراهيم

منيمنة

للجديد:

وخطاب

يؤشّر

مسألة

السلاح

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من بلدية بيروت: الهم الأساسي لدى الحكومة هو تطبيق البيان الوزاري وكل قراراتها في هذا الاتجاه
جريمة تهز طرابلس.. قتلت زوجها طعناً حتى الموت

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
مراسلة الجديد: بدء دخول اليات الجيش اللبناني الى مخيم برج البراجنة تمهيدا لعملية تسليم السلاح الفلسطيني
09:22
مسلحون بجانب مراسلة الجديد في مخيم برج البراجنة.. هل يسلمون سلاحهم على الهواء؟
09:10
سلاح على الهواء مباشرةً.. مراسلة الجديد تنقل المشهد من مخيم برج البراجنة
08:57
وصول الفنان محمد رمضان الى بيروت ومراسلة الجديد تنقل الأجواء
08:09
وفد سوري رفيع سيزور لبنان
08:00
مصادر فلسطينية للجديد: الإجراءات استكملت وسيبدأ تسليم السلاح المتوسط والثقيل من مخيمي برج البراجنة والبص هذا المساء للجيش اللبناني
07:55
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025