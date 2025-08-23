خطف فتيات بلبنان؟ إليكم الحقيقة وبالفيديو

هل يوجد عصابات منظّمة لخطف الفتيات في لبنان؟#قوى_الأمن #الأمن_أمانة pic.twitter.com/i03TNdEQPl
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّةالبلاغ التّالي:
قامت وحدة الإنقاذ البحري الإقليمية في الدفاع المدني بانتشال جثة شاب من بركة مياه مخصصة للري في منطقة عيناتا الأرز وذلك بعد انزلاقه داخلها ما أدى إلى غرقه.وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادث.