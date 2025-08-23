الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

خطف فتيات بلبنان؟ إليكم الحقيقة وبالفيديو

2025-08-23 | 10:05
خطف فتيات بلبنان؟ إليكم الحقيقة وبالفيديو
خطف فتيات بلبنان؟ إليكم الحقيقة وبالفيديو

نشر الحساب الرسمي لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة مقطع فيديو لرئيس شعبة العلاقات العامة في ​قوى الامن الداخلي​ العقيد ​جوزيف مسلم حول حقيقة ما يجري تداوله عن خطف فتيات في لبنان.

خطف فتيات بلبنان؟ إليكم الحقيقة وبالفيديو

محليات

لبنان

أمن

"لا نريد المسرحيات".. باسيل عن سلاح حزب الله: ربنا يوفّق!
"اليونيفيل" ترد على أفيخاي أدرعي: علاقتنا مع الجيش اللبناني ممتازة

خرجت ولم تعد.. هل تعرفون عنها شيئًا؟
16:24

خرجت ولم تعد.. هل تعرفون عنها شيئًا؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة
البلاغ التّالي:

16:24

خرجت ولم تعد.. هل تعرفون عنها شيئًا؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة
البلاغ التّالي:

مأساة غرق جديدة.. في بركة مياه للري هذه المرة
15:42

مأساة غرق جديدة.. في بركة مياه للري هذه المرة

قامت وحدة الإنقاذ البحري الإقليمية في الدفاع المدني بانتشال جثة شاب من بركة مياه مخصصة للري في منطقة عيناتا الأرز وذلك بعد انزلاقه داخلها ما أدى إلى غرقه.
وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادث.

15:42

مأساة غرق جديدة.. في بركة مياه للري هذه المرة

قامت وحدة الإنقاذ البحري الإقليمية في الدفاع المدني بانتشال جثة شاب من بركة مياه مخصصة للري في منطقة عيناتا الأرز وذلك بعد انزلاقه داخلها ما أدى إلى غرقه.
وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادث.

خرجت ولم تعد.. هل تعرفون عنها شيئًا؟
16:24
16:24
مأساة غرق جديدة.. في بركة مياه للري هذه المرة
15:42
15:42
الوكالة الوطنية: غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي راميا وبيت ليف - قضاء بنت جبيل
14:56
14:56
قائد الجيش امام وفدًا من الكونغرس: نشدد على دور اليونيفيل
14:40
14:40
تدابير سير في بيروت غدًا
14:15
14:15
الرئيس عون: لم نبلغ بنية إسرائيل إقامة منطقة عازلة بالجنوب
13:41
13:41
