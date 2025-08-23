خطف فتيات بلبنان؟ إليكم الحقيقة وبالفيديو

قامت وحدة الإنقاذ البحري الإقليمية في الدفاع المدني بانتشال جثة شاب من بركة مياه مخصصة للري في منطقة عيناتا الأرز وذلك بعد انزلاقه داخلها ما أدى إلى غرقه.

وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادث.