محاضر مخالفات وإقفال بالشمع الأحمر.. لشقتين

صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة



البلاغ التالي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها لمكافحة الجرائم على اختلافها على جميع الأراضي .



خلال شهر آب الحالي، ونتيجةً للتحريات والاستقصاءات المكثّفة، أوقفت دوريات من القمار في وحدة ، عددًا من الأشخاص داخل شقّتين مخصّصتين لممارسة لعبة “ بوكر” الممنوعة، كما تم إقفال محلَّي فيديو بوكر دون ترخيص، وجرى تسطير محاضر مخالفات بحق محال أخرى في عدة مناطق.



بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم، وتُرِكوا لقاء سندات إقامة بعد تعهّدهم بعدم تكرار ما قاموا به، وجرى ختم الشقتَين بالشمع الأحمر بعد أن ضُبطت طاولتان وأدوات اللعب، بناءً على إشارة المختصّ.