الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

محاضر مخالفات وإقفال بالشمع الأحمر.. لشقتين

2025-08-27 | 14:20
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
محاضر مخالفات وإقفال بالشمع الأحمر.. لشقتين
محاضر مخالفات وإقفال بالشمع الأحمر.. لشقتين

صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة

البلاغ التالي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على اختلافها على جميع الأراضي اللبنانية.

خلال شهر آب الحالي، ونتيجةً للتحريات والاستقصاءات المكثّفة، أوقفت دوريات من مكتب مكافحة القمار في وحدة الشرطة القضائية، عددًا من الأشخاص داخل شقّتين مخصّصتين لممارسة لعبة “تكساس بوكر” الممنوعة، كما تم إقفال محلَّي فيديو بوكر دون ترخيص، وجرى تسطير محاضر مخالفات بحق محال أخرى في عدة مناطق.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم، وتُرِكوا لقاء سندات إقامة بعد تعهّدهم بعدم تكرار ما قاموا به، وجرى ختم الشقتَين بالشمع الأحمر بعد أن ضُبطت طاولتان وأدوات اللعب، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
مقالات ذات صلة
محاضر مخالفات وإقفال بالشمع الأحمر.. لشقتين

محليات

قوى الأمن الداخلي

محاضر مخالفات

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعد المندلق.. صورة تجمع أورتاغوس وإيلي صعب
متري: لم يتحدد بعد موعد الاجتماع اللبناني-السوري

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
بالصورة: إجتماع وعشاء.. وبارّاك على الطاولة!
16:06
معلومات "الجديد": وزير الإتصالات شارل الحاج أصدر قرارًا بتخفيض سقوف الرواتب في شركتي ألفا وتاتش بأكثر من النصف ليُصبح حدودها عند 10 آلاف دولار
15:55
مراد من طرابلس: لعدم التطاول على رئاسة الحكومة وحماية العلاقات العربية
15:16
"تجاوزنا حزب الله".. الشرع يعلنها: هذا ما نريده من لبنان
15:05
الوزير السابق المتهم.. هكذا غادر لبنان وهكذا تجري ملاحقته
14:34
معلومات الجديد: فريق الدفاع عن رياض سلامة سيتقدم بطلب تخفيض الكفالة
12:58
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025